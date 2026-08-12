¿De qué trata Blink Galaxy?

Outer Ring MMO es un MMORPG de acción en tercera persona y sandbox de ciencia ficción ambientado en un universo de mundo abierto basado en la Saga del Anillo Exterior. En este universo, 5 especies divididas en 4 facciones diferentes compiten por el control de planetas y recursos. Los jugadores pueden cazar armas legendarias, participar en batallas PvP masivas, explorar mazmorras peligrosas para enfrentarse a jefes y recolectar botines épicos y recursos para mejorar sus armas y naves.

¿Qué hace que Blink Galaxy sea único?

Todos los elementos del juego son generados a partir del trabajo de los jugadores o creados por ellos mismos. Esto incluye espadas, armas de fuego, armaduras, vehículos, naves, terrenos, edificios e incluso objetos dentro de los edificios, todos los cuales pueden convertirse en NFT. Además, los recursos necesarios para fabricar estos elementos —como hierro, cobre, gas y madera— funcionan como tokens fungibles. Esto permite a los jugadores convertirse en los verdaderos propietarios de estos elementos digitales y generar valor a partir del tiempo invertido vendiéndolos.

¿Cuál es el precio de negociación en vivo de Blink Galaxy hoy?

El precio actual de negociación de Blink Galaxy se sitúa en €, actualizado en tiempo real. Este precio refleja datos agregados de múltiples mercados, asegurando una representación precisa de la oferta y la demanda globales.

¿Cuánta actividad de negociación está ocurriendo para GQ?

GQ registró un volumen de negociación de 24 horas de €--. Esta métrica es importante para evaluar las condiciones de liquidez: un volumen más alto generalmente indica mercados más activos y una ejecución de órdenes más fluida.

¿Cuál es el desempeño del precio de Blink Galaxy hoy?

En las últimas 24 horas, Blink Galaxy ha experimentado un movimiento de precios del 0.02%. Una tendencia positiva sugiere un mayor interés comprador, mientras que una tendencia negativa podría reflejar presión vendedora a corto plazo o caídas más amplias en el mercado.

¿En qué rango de precios ha cotizado Blink Galaxy hoy?

Dentro del último día, Blink Galaxy fluctuó entre € y €, brindando a los traders información sobre la volatilidad intradía y posibles niveles de soporte/resistencia.