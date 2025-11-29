Precio de blai hoy

El precio actual de blai (BLAI) hoy es --, con una variación del 13.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLAI a USD es -- por BLAI.

blai actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 410,675, con un suministro circulante de 775.00M BLAI. Durante las últimas 24 horas, BLAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01077165, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BLAI experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +17.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de blai (BLAI)

Cap de mercado $ 410.68K$ 410.68K $ 410.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 529.90K$ 529.90K $ 529.90K Suministro de Circulación 775.00M 775.00M 775.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

