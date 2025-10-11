Información del precio (USD) de Bitcicoin (BITCI)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.00% Cambio de Precio (1D) -14.47% Cambio de Precio (7D) -13.48% Cambio de Precio (7D) -13.48%

El precio en tiempo real de Bitcicoin (BITCI) es de --. Durante las últimas 24 horas, BITCI se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BITCI es de $ 0.120568, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BITCI ha cambiado en un +1.00% en la última hora, -14.47% en 24 horas y -13.48% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Bitcicoin (BITCI)

Cap de mercado $ 203.86K$ 203.86K $ 203.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 501.97K$ 501.97K $ 501.97K Suministro de Circulación 8.45B 8.45B 8.45B Suministro total 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

La capitalización de mercado actual de Bitcicoin es de $ 203.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BITCI es de 8.45B, con un suministro total de 20817970797.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 501.97K.