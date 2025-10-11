Información del precio (USD) de BeraFi (BERAFI)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00315972$ 0.00315972 $ 0.00315972 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.05% Cambio de Precio (1D) -24.81% Cambio de Precio (7D) -23.65% Cambio de Precio (7D) -23.65%

El precio en tiempo real de BeraFi (BERAFI) es de --. Durante las últimas 24 horas, BERAFI se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BERAFI es de $ 0.00315972, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BERAFI ha cambiado en un -0.05% en la última hora, -24.81% en 24 horas y -23.65% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de BeraFi (BERAFI)

Cap de mercado $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.70K$ 21.70K $ 21.70K Suministro de Circulación 178.06M 178.06M 178.06M Suministro total 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BeraFi es de $ 4.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BERAFI es de 178.06M, con un suministro total de 800000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.70K.