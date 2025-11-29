Precio de Beercoin 2 hoy

El precio actual de Beercoin 2 (BEER2) hoy es --, con una variación del 6.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEER2 a USD es -- por BEER2.

Beercoin 2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 81,718, con un suministro circulante de 395.55B BEER2. Durante las últimas 24 horas, BEER2 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BEER2 experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +8.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Beercoin 2 (BEER2)

Cap de mercado $ 81.72K$ 81.72K $ 81.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 109.10K$ 109.10K $ 109.10K Suministro de Circulación 395.55B 395.55B 395.55B Suministro total 528,106,039,431.875 528,106,039,431.875 528,106,039,431.875

La capitalización de mercado actual de Beercoin 2 es de $ 81.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BEER2 es de 395.55B, con un suministro total de 528106039431.875. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 109.10K.