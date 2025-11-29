Precio de Based Zlurpee hoy

El precio actual de Based Zlurpee (ZLURPEE) hoy es --, con una variación del 6.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZLURPEE a USD es -- por ZLURPEE.

Based Zlurpee actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,361.32, con un suministro circulante de 420.69B ZLURPEE. Durante las últimas 24 horas, ZLURPEE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZLURPEE experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de +3.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Based Zlurpee (ZLURPEE)

Cap de mercado $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K Suministro de Circulación 420.69B 420.69B 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

