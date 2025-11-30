Precio de Based Moron hoy

El precio actual de Based Moron (MORON) hoy es $ 0.00001295, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MORON a USD es $ 0.00001295 por MORON.

Based Moron actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,951.9, con un suministro circulante de 1.00B MORON. Durante las últimas 24 horas, MORON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00035634, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000989.

En el corto plazo, MORON experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Based Moron (MORON)

Cap de mercado $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Based Moron es de $ 12.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MORON es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.95K.