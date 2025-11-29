Precio de Based Coin hoy

El precio actual de Based Coin (BASED) hoy es --, con una variación del 2.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BASED a USD es -- por BASED.

Based Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 805,590, con un suministro circulante de 57.28B BASED. Durante las últimas 24 horas, BASED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BASED experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +20.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Based Coin (BASED)

Cap de mercado $ 805.59K$ 805.59K $ 805.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 876.61K$ 876.61K $ 876.61K Suministro de Circulación 57.28B 57.28B 57.28B Suministro total 62,325,599,589.26195 62,325,599,589.26195 62,325,599,589.26195

La capitalización de mercado actual de Based Coin es de $ 805.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BASED es de 57.28B, con un suministro total de 62325599589.26195. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 876.61K.