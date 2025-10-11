Información del precio (USD) de bapcat (BAP)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.01325672$ 0.01325672 $ 0.01325672 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.15% Cambio de Precio (1D) -31.73% Cambio de Precio (7D) -15.08% Cambio de Precio (7D) -15.08%

El precio en tiempo real de bapcat (BAP) es de --. Durante las últimas 24 horas, BAP se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BAP es de $ 0.01325672, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BAP ha cambiado en un -0.15% en la última hora, -31.73% en 24 horas y -15.08% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de bapcat (BAP)

Cap de mercado $ 57.54K$ 57.54K $ 57.54K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 57.54K$ 57.54K $ 57.54K Suministro de Circulación 419.91M 419.91M 419.91M Suministro total 419,910,331.261095 419,910,331.261095 419,910,331.261095

La capitalización de mercado actual de bapcat es de $ 57.54K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BAP es de 419.91M, con un suministro total de 419910331.261095. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 57.54K.