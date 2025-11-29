Precio de Bald Eagle hoy

El precio actual de Bald Eagle (EAGLE) hoy es --, con una variación del 0.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EAGLE a USD es -- por EAGLE.

Bald Eagle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 36,936, con un suministro circulante de 1.00B EAGLE. Durante las últimas 24 horas, EAGLE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EAGLE experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -2.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bald Eagle (EAGLE)

Cap de mercado $ 36.94K$ 36.94K $ 36.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.94K$ 36.94K $ 36.94K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bald Eagle es de $ 36.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EAGLE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.94K.