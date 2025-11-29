Precio de Awakeborn Token hoy

El precio actual de Awakeborn Token (AWK) hoy es $ 0.00000724, con una variación del 1.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AWK a USD es $ 0.00000724 por AWK.

Awakeborn Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 220,546, con un suministro circulante de 30.34B AWK. Durante las últimas 24 horas, AWK cotiza entre $ 0.00000719 (bajo) y $ 0.00000736 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00001065, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000353.

En el corto plazo, AWK experimentó un cambio de -0.34% en la última hora y de +2.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Awakeborn Token (AWK)

Cap de mercado $ 220.55K$ 220.55K $ 220.55K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 726.90K$ 726.90K $ 726.90K Suministro de Circulación 30.34B 30.34B 30.34B Suministro total 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

La capitalización de mercado actual de Awakeborn Token es de $ 220.55K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AWK es de 30.34B, con un suministro total de 99999973237.3. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 726.90K.