Información del precio (USD) de Avo (AVO)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.0109922 $ 0.0109922 $ 0.0109922 24H Mín $ 0.01657357 $ 0.01657357 $ 0.01657357 24H Máx 24H Mín $ 0.0109922$ 0.0109922 $ 0.0109922 24H Máx $ 0.01657357$ 0.01657357 $ 0.01657357 Máximo Histórico $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -2.55% Cambio de Precio (1D) -16.95% Cambio de Precio (7D) -26.91% Cambio de Precio (7D) -26.91%

El precio en tiempo real de Avo (AVO) es de $0.01371612. Durante las últimas 24 horas, AVO se ha operado entre un mínimo de $ 0.0109922 y un máximo de $ 0.01657357, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de AVO es de $ 0.02710749, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, AVO ha cambiado en un -2.55% en la última hora, -16.95% en 24 horas y -26.91% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Avo (AVO)

Cap de mercado $ 13.67M$ 13.67M $ 13.67M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.67M$ 13.67M $ 13.67M Suministro de Circulación 999.97M 999.97M 999.97M Suministro total 999,969,534.8463515 999,969,534.8463515 999,969,534.8463515

La capitalización de mercado actual de Avo es de $ 13.67M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AVO es de 999.97M, con un suministro total de 999969534.8463515. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.67M.