Precio de Auto Finance hoy

El precio actual de Auto Finance (TOKE) hoy es $ 0.153848, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOKE a USD es $ 0.153848 por TOKE.

Auto Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,726,110, con un suministro circulante de 82.59M TOKE. Durante las últimas 24 horas, TOKE cotiza entre $ 0.151526 (bajo) y $ 0.155191 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 79.02, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.12921.

En el corto plazo, TOKE experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +16.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Auto Finance (TOKE)

Cap de mercado $ 12.73M$ 12.73M $ 12.73M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.41M$ 15.41M $ 15.41M Suministro de Circulación 82.59M 82.59M 82.59M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Auto Finance es de $ 12.73M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TOKE es de 82.59M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.41M.