Precio de ASSDAQ hoy

El precio actual de ASSDAQ (ASSDAQ) hoy es --, con una variación del 10.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASSDAQ a USD es -- por ASSDAQ.

ASSDAQ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 971,911, con un suministro circulante de 999.93M ASSDAQ. Durante las últimas 24 horas, ASSDAQ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00110517 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01013732, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ASSDAQ experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de +10.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ASSDAQ (ASSDAQ)

Cap de mercado $ 971.91K$ 971.91K $ 971.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 971.91K$ 971.91K $ 971.91K Suministro de Circulación 999.93M 999.93M 999.93M Suministro total 999,926,323.892634 999,926,323.892634 999,926,323.892634

