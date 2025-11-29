Precio de ASK SPLAT hoy

El precio actual de ASK SPLAT (SPLAT) hoy es $ 0.00191978, con una variación del 1.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPLAT a USD es $ 0.00191978 por SPLAT.

ASK SPLAT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,260,650, con un suministro circulante de 656.70M SPLAT. Durante las últimas 24 horas, SPLAT cotiza entre $ 0.0017986 (bajo) y $ 0.00194984 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02859411, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00069007.

En el corto plazo, SPLAT experimentó un cambio de -1.49% en la última hora y de +161.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ASK SPLAT (SPLAT)

Cap de mercado $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Suministro de Circulación 656.70M 656.70M 656.70M Suministro total 956,696,284.8348699 956,696,284.8348699 956,696,284.8348699

La capitalización de mercado actual de ASK SPLAT es de $ 1.26M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPLAT es de 656.70M, con un suministro total de 956696284.8348699. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.84M.