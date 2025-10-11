Información del precio (USD) de aixrp (AIXRP)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00010805 $ 0.00010805 $ 0.00010805 24H Mín $ 0.00014502 $ 0.00014502 $ 0.00014502 24H Máx 24H Mín $ 0.00010805$ 0.00010805 $ 0.00010805 24H Máx $ 0.00014502$ 0.00014502 $ 0.00014502 Máximo Histórico $ 0.00198245$ 0.00198245 $ 0.00198245 Precio más bajo $ 0.00010805$ 0.00010805 $ 0.00010805 Cambio de Precio (1H) -0.58% Cambio de Precio (1D) -15.33% Cambio de Precio (7D) -36.44% Cambio de Precio (7D) -36.44%

El precio en tiempo real de aixrp (AIXRP) es de $0.00012247. Durante las últimas 24 horas, AIXRP se ha operado entre un mínimo de $ 0.00010805 y un máximo de $ 0.00014502, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de AIXRP es de $ 0.00198245, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00010805.

En términos de rendimiento a corto plazo, AIXRP ha cambiado en un -0.58% en la última hora, -15.33% en 24 horas y -36.44% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de aixrp (AIXRP)

Cap de mercado $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 122.10K$ 122.10K $ 122.10K Suministro de Circulación 293.80M 293.80M 293.80M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de aixrp es de $ 35.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AIXRP es de 293.80M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 122.10K.