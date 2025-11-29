Precio de AI Dev Agent hoy

El precio actual de AI Dev Agent (AIDEV) hoy es $ 0.00103437, con una variación del 7.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIDEV a USD es $ 0.00103437 por AIDEV.

AI Dev Agent actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 80,348, con un suministro circulante de 77.68M AIDEV. Durante las últimas 24 horas, AIDEV cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.0010411 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00782371, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AIDEV experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AI Dev Agent (AIDEV)

Cap de mercado $ 80.35K$ 80.35K $ 80.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 413.75K$ 413.75K $ 413.75K Suministro de Circulación 77.68M 77.68M 77.68M Suministro total 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AI Dev Agent es de $ 80.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AIDEV es de 77.68M, con un suministro total de 400000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 413.75K.