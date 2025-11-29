Precio de Agent Daredevil hoy

El precio actual de Agent Daredevil (DARE) hoy es --, con una variación del 2.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DARE a USD es -- por DARE.

Agent Daredevil actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 85,284, con un suministro circulante de 530.00M DARE. Durante las últimas 24 horas, DARE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DARE experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +18.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Agent Daredevil (DARE)

Cap de mercado $ 85.28K$ 85.28K $ 85.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 160.91K$ 160.91K $ 160.91K Suministro de Circulación 530.00M 530.00M 530.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Agent Daredevil es de $ 85.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DARE es de 530.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 160.91K.