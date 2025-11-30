Precio de AGENT BAPO hoy

El precio actual de AGENT BAPO (BAPO) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAPO a USD es -- por BAPO.

AGENT BAPO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,468.57, con un suministro circulante de 100.00M BAPO. Durante las últimas 24 horas, BAPO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00162005, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BAPO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +5.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AGENT BAPO (BAPO)

Cap de mercado $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.47K$ 7.47K $ 7.47K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de AGENT BAPO es de $ 7.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BAPO es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.47K.