Precio de AdZilla hoy

El precio actual de AdZilla (ADZILLA) hoy es --, con una variación del 3.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ADZILLA a USD es -- por ADZILLA.

AdZilla actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 247,336, con un suministro circulante de 999.93M ADZILLA. Durante las últimas 24 horas, ADZILLA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ADZILLA experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +11.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AdZilla (ADZILLA)

Cap de mercado $ 247.34K$ 247.34K $ 247.34K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 247.34K$ 247.34K $ 247.34K Suministro de Circulación 999.93M 999.93M 999.93M Suministro total 999,931,451.037627 999,931,451.037627 999,931,451.037627

La capitalización de mercado actual de AdZilla es de $ 247.34K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ADZILLA es de 999.93M, con un suministro total de 999931451.037627. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 247.34K.