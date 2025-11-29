Precio de Abe hoy

El precio actual de Abe (ABE) hoy es $ 0.00053247, con una variación del 0.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ABE a USD es $ 0.00053247 por ABE.

Abe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,020, con un suministro circulante de 69.42M ABE. Durante las últimas 24 horas, ABE cotiza entre $ 0.00053209 (bajo) y $ 0.00054092 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00560686, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00023557.

En el corto plazo, ABE experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +22.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Abe (ABE)

Cap de mercado $ 37.02K$ 37.02K $ 37.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.02K$ 37.02K $ 37.02K Suministro de Circulación 69.42M 69.42M 69.42M Suministro total 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

La capitalización de mercado actual de Abe es de $ 37.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ABE es de 69.42M, con un suministro total de 69420000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.02K.