Precio de Frankencoin hoy

El precio actual de Frankencoin (ZCHF) hoy es $ 1.2436, con una variación del 0.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZCHF a USD es $ 1.2436 por ZCHF.

Frankencoin actualmente está en el puesto #4705 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 ZCHF. Durante las últimas 24 horas, ZCHF cotiza entre $ 1.2422 (bajo) y $ 1.2462 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.4867555171082332, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.0691543241973427.

En el corto plazo, ZCHF experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 619.77.

Información del mercado de Frankencoin (ZCHF)

Puesto No.4705 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 619.77$ 619.77 $ 619.77 Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.90M$ 11.90M $ 11.90M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro total 9,569,702 9,569,702 9,569,702 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Frankencoin es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 619.77. El suministro circulante de ZCHF es de 0.00, con un suministro total de 9569702. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.90M.