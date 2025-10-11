Qué es YURU COIN (YURU)

YURU COIN es el token oficial del querido Yuru-Chara Grand Prix de Japón, una competición nacional de mascotas que ha acumulado más de 738 millones de visitas y 170 millones de votos desde 2011. Este token impulsa la votación de los fans, las campañas promocionales y la interacción con NFTs, todo dentro de un ecosistema participativo. Además, YURU COIN adopta un modelo deflacionario, en el que los tokens se queman a medida que los usuarios participan, reduciendo así su suministro con el tiempo.

YURU COIN está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en YURU COIN de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.



Además, puedes:

- Consultar la disponibilidad de staking de YURU para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.

- Leer reseñas y análisis sobre YURU COIN en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de YURU COIN sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de YURU COIN (USD)

¿Cuánto valdrá YURU COIN (YURU) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos YURU COIN (YURU) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre YURU COIN.

¡Consulta la predicción del precio de YURU COIN ahora!

Tokenómica de YURU COIN (YURU)

Entender la tokenómica de YURU COIN (YURU) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de YURU!

Cómo comprar YURU COIN (YURU)

¿Buscas cómo comprar YURU COIN? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir YURU COIN en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

YURU a monedas locales

Prueba el conversor

YURU COIN Recurso

Para conocer YURU COIN más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre YURU COIN ¿Cuánto vale YURU COIN (YURU) hoy? El precio en vivo de YURU en USD es de 0.8032 USD , actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado. ¿Cuál es el precio actual de YURU en USD? $ 0.8032 . Consulta el El precio actual de YURU en USD es de. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens. ¿Cuál es la capitalización de mercado de YURU COIN? La capitalización de mercado de YURU es de -- USD . Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token. ¿Cuál es el suministro circulante de YURU? El suministro circulante de YURU es de -- USD . ¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de YURU? YURU alcanzó un precio ATH de 0.5789586277522937 USD . ¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de YURU? YURU vio un precio ATL de 0.346206572110043 USD . ¿Cuál es el volumen de trading de YURU? El volumen de trading en vivo de 24 horas para YURU es de $ 19.40K USD . ¿YURU subirá más este año? El precio de YURU podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de YURU para obtener un análisis más detallado.

Actualizaciones importantes de la industria para YURU COIN (YURU)

