El precio en vivo de YURU COIN hoy es de 0.8032 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de YURU en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de YURU en MEXC ahora.

Logo de YURU COIN

Precio de YURU COIN(YURU)

Precio en vivo de 1 YURU en USD:

$0.8032
$0.8032$0.8032
-5.19%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de YURU COIN (YURU)
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:12:36 (UTC+8)

Información del precio (USD) de YURU COIN (YURU)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.7299
$ 0.7299$ 0.7299
24H Mín
$ 0.8809
$ 0.8809$ 0.8809
24H Máx

$ 0.7299
$ 0.7299$ 0.7299

$ 0.8809
$ 0.8809$ 0.8809

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

-0.24%

-5.19%

-17.60%

-17.60%

El precio en tiempo real de YURU COIN (YURU) es de $ 0.8032. Durante las últimas 24 horas, YURU se ha operado entre un mínimo de $ 0.7299 y un máximo de $ 0.8809, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de YURU es de $ 0.5789586277522937, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.346206572110043.

En términos de rendimiento a corto plazo, YURU ha cambiado en un -0.24% en la última hora, -5.19% en 24 horas y -17.60% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de YURU COIN (YURU)

No.3786

--
----

$ 19.40K
$ 19.40K$ 19.40K

$ 8.03M
$ 8.03M$ 8.03M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

La capitalización de mercado actual de YURU COIN es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 19.40K. El suministro circulante de YURU es de --, con un suministro total de 10000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.03M.

Historial de precios de YURU COIN (YURU) en USD

Siga los cambios de precios de YURU COIN para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.043968-5.19%
30 Días$ -0.2688-25.08%
60 Días$ -0.1385-14.71%
90 Días$ +0.4532+129.48%
Cambio de precio de YURU COIN hoy

Hoy, YURU registró un cambio de $ -0.043968 (-5.19%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de YURU COIN en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.2688 (-25.08%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de YURU COIN en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, YURU experimentó un cambio de $ -0.1385 (-14.71%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de YURU COIN en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.4532 (+129.48%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de YURU COIN (YURU)?

Consulta la página Historial de precios de YURU COIN ahora.

Qué es YURU COIN (YURU)

YURU COIN es el token oficial del querido Yuru-Chara Grand Prix de Japón, una competición nacional de mascotas que ha acumulado más de 738 millones de visitas y 170 millones de votos desde 2011. Este token impulsa la votación de los fans, las campañas promocionales y la interacción con NFTs, todo dentro de un ecosistema participativo. Además, YURU COIN adopta un modelo deflacionario, en el que los tokens se queman a medida que los usuarios participan, reduciendo así su suministro con el tiempo.

YURU COIN está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en YURU COIN de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de YURU para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre YURU COIN en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de YURU COIN sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de YURU COIN (USD)

¿Cuánto valdrá YURU COIN (YURU) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos YURU COIN (YURU) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre YURU COIN.

¡Consulta la predicción del precio de YURU COIN ahora!

Tokenómica de YURU COIN (YURU)

Entender la tokenómica de YURU COIN (YURU) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de YURU!

Cómo comprar YURU COIN (YURU)

¿Buscas cómo comprar YURU COIN? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir YURU COIN en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

YURU COIN Recurso

Para conocer YURU COIN más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial YURU COIN
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre YURU COIN

¿Cuánto vale YURU COIN (YURU) hoy?
El precio en vivo de YURU en USD es de 0.8032 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de YURU en USD?
El precio actual de YURU en USD es de $ 0.8032. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de YURU COIN?
La capitalización de mercado de YURU es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de YURU?
El suministro circulante de YURU es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de YURU?
YURU alcanzó un precio ATH de 0.5789586277522937 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de YURU?
YURU vio un precio ATL de 0.346206572110043 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de YURU?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para YURU es de $ 19.40K USD.
¿YURU subirá más este año?
El precio de YURU podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de YURU para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:12:36 (UTC+8)

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

