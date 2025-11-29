Precio de Codatta hoy

El precio actual de Codatta (XNY) hoy es $ 0.004051, con una variación del 2.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XNY a USD es $ 0.004051 por XNY.

Codatta actualmente está en el puesto #1025 por capitalización de mercado en $ 10.13M, con un suministro circulante de 2.50B XNY. Durante las últimas 24 horas, XNY cotiza entre $ 0.003831 (bajo) y $ 0.004268 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.028917157801932714, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.002007819087959233.

En el corto plazo, XNY experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +15.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 68.51K.

Información del mercado de Codatta (XNY)

Puesto No.1025 Cap de mercado $ 10.13M$ 10.13M $ 10.13M Volumen (24H) $ 68.51K$ 68.51K $ 68.51K Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.51M$ 40.51M $ 40.51M Suministro de Circulación 2.50B 2.50B 2.50B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 25.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Codatta es de $ 10.13M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 68.51K. El suministro circulante de XNY es de 2.50B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.51M.