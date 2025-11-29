Precio de Dexlab hoy

El precio actual de Dexlab (XLAB) hoy es $ 0.000000669, con una variación del 0.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XLAB a USD es $ 0.000000669 por XLAB.

Dexlab actualmente está en el puesto #2739 por capitalización de mercado en $ 235.27K, con un suministro circulante de 351.67B XLAB. Durante las últimas 24 horas, XLAB cotiza entre $ 0.0000006484 (bajo) y $ 0.0000006809 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000020824547284648, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000000639615163159.

En el corto plazo, XLAB experimentó un cambio de +0.60% en la última hora y de -2.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.55K.

Información del mercado de Dexlab (XLAB)

Puesto No.2739 Cap de mercado $ 235.27K$ 235.27K $ 235.27K Volumen (24H) $ 57.55K$ 57.55K $ 57.55K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Suministro de Circulación 351.67B 351.67B 351.67B Suministro máx. 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 Suministro total 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 Tasa de circulación 7.03% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Dexlab es de $ 235.27K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 57.55K. El suministro circulante de XLAB es de 351.67B, con un suministro total de 4999990000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.35M.