Precio de Web3 Decision(WEB3D)

$0.01398
0.00%1D
Gráfico de precios en vivo de Web3 Decision (WEB3D)
Información del precio (USD) de Web3 Decision (WEB3D)

El precio en tiempo real de Web3 Decision (WEB3D) es de $ 0.01398. Durante las últimas 24 horas, WEB3D se ha operado entre un mínimo de $ 0.01398 y un máximo de $ 0.01398, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de WEB3D es de --, mientras que su precio mínimo histórico es de --.

En términos de rendimiento a corto plazo, WEB3D ha cambiado en un 0.00% en la última hora, 0.00% en 24 horas y 0.00% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

La capitalización de mercado actual de Web3 Decision es de $ 427.35K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de WEB3D es de 30.57M, con un suministro total de 944229767. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.98M.

Siga los cambios de precios de Web3 Decision para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

Hoy$ 00.00%
30 Días$ +0.00021+1.52%
60 Días$ +0.0011+8.54%
90 Días$ -0.00602-30.10%
Cambio de precio de Web3 Decision hoy

Hoy, WEB3D registró un cambio de $ 0 (0.00%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Web3 Decision en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.00021 (+1.52%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Web3 Decision en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, WEB3D experimentó un cambio de $ +0.0011 (+8.54%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Web3 Decision en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.00602 (-30.10%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

Qué es Web3 Decision (WEB3D)

Web3 Decision es una plataforma de nueva generación impulsada por IA (basada en lógica y neuronas humanas CL1) para auditorías de contratos inteligentes en tiempo real, evaluación de tokens y análisis KYC/KYB, todo con una simplicidad sin necesidad de código. Respaldada por una IA lógica, conecta neuronas humanas reales a nodos, lo que permite establecer confianza, cumplimiento y seguridad en EVM, TON y otros ecosistemas emergentes de capa 1.

Web3 Decision está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Web3 Decision de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

- Consultar la disponibilidad de staking de WEB3D para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Web3 Decision en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Web3 Decision sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

¿Cuánto vale Web3 Decision (WEB3D) hoy?
El precio en vivo de WEB3D en USD es de 0.01398 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de WEB3D en USD?
El precio actual de WEB3D en USD es de $ 0.01398. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Web3 Decision?
La capitalización de mercado de WEB3D es de $ 427.35K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de WEB3D?
El suministro circulante de WEB3D es de 30.57M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de WEB3D?
WEB3D alcanzó un precio ATH de -- USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de WEB3D?
WEB3D vio un precio ATL de -- USD.
¿Cuál es el volumen de trading de WEB3D?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para WEB3D es de $ 0.00 USD.
¿WEB3D subirá más este año?
El precio de WEB3D podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de WEB3D para obtener un análisis más detallado.
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

