Precio de Whitebridge Network hoy

El precio actual de Whitebridge Network (WBAI) hoy es $ 0.007991, con una variación del 0.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WBAI a USD es $ 0.007991 por WBAI.

Whitebridge Network actualmente está en el puesto #1856 por capitalización de mercado en $ 1.56M, con un suministro circulante de 195.60M WBAI. Durante las últimas 24 horas, WBAI cotiza entre $ 0.007867 (bajo) y $ 0.008178 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.09146676325085583, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.008050623650437069.

En el corto plazo, WBAI experimentó un cambio de -0.60% en la última hora y de -12.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 70.95K.

Información del mercado de Whitebridge Network (WBAI)

Puesto No.1856 Cap de mercado $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volumen (24H) $ 70.95K$ 70.95K $ 70.95K Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Suministro de Circulación 195.60M 195.60M 195.60M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 19.55% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Whitebridge Network es de $ 1.56M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 70.95K. El suministro circulante de WBAI es de 195.60M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.99M.