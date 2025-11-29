Precio de Syndicate hoy

El precio actual de Syndicate (SYND) hoy es $ 0.1183, con una variación del 1.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SYND a USD es $ 0.1183 por SYND.

Syndicate actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SYND. Durante las últimas 24 horas, SYND cotiza entre $ 0.1174 (bajo) y $ 0.1223 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SYND experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de +12.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.15K.

Información del mercado de Syndicate (SYND)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 57.15K$ 57.15K $ 57.15K Cap. de mercado totalmente diluida $ 118.30M$ 118.30M $ 118.30M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Syndicate es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 57.15K. El suministro circulante de SYND es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 118.30M.