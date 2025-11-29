Precio de STBL hoy

El precio actual de STBL (STBL) hoy es $ 0.0708, con una variación del 1.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STBL a USD es $ 0.0708 por STBL.

STBL actualmente está en el puesto #568 por capitalización de mercado en $ 35.40M, con un suministro circulante de 500.00M STBL. Durante las últimas 24 horas, STBL cotiza entre $ 0.06716 (bajo) y $ 0.07165 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.6107798696411226, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.05027366108223707.

En el corto plazo, STBL experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +23.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 226.96K.

Información del mercado de STBL (STBL)

Puesto No.568 Cap de mercado $ 35.40M$ 35.40M $ 35.40M Volumen (24H) $ 226.96K$ 226.96K $ 226.96K Cap. de mercado totalmente diluida $ 708.00M$ 708.00M $ 708.00M Suministro de Circulación 500.00M 500.00M 500.00M Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 5.00% Blockchain pública BSC

