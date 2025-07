Stabull es un DEX diseñado específicamente para stablecoins no vinculadas al USD y activos del mundo real tokenizados (RWA), un segmento que la mayoría de los DEX suele pasar por alto. A diferencia de los AMM tradicionales, utiliza oráculos de precios fuera de la cadena para guiar el precio y la liquidez, lo que permite una mejor formación de precios y menor slippage en activos que siguen mercados externos, como el de divisas o el oro. Este diseño también reduce la presión sobre la paridad para los emisores y mejora la eficiencia del capital para los proveedores de liquidez. En esencia, Stabull lleva el comercio descentralizado, 24/7, de divisas y materias primas a la cadena, algo para lo que la mayoría de los DEX no están preparados.

