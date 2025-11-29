Precio de SharpLink Gaming hoy

El precio actual de SharpLink Gaming (SBETON) hoy es $ 10.37, con una variación del 0.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SBETON a USD es $ 10.37 por SBETON.

SharpLink Gaming actualmente está en el puesto #2860 por capitalización de mercado en $ 172.80K, con un suministro circulante de 16.66K SBETON. Durante las últimas 24 horas, SBETON cotiza entre $ 10.32 (bajo) y $ 10.4 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 19.465904770814774, mientras que el mínimo histórico fue $ 8.689589463278585.

En el corto plazo, SBETON experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +8.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 73.42K.

Información del mercado de SharpLink Gaming (SBETON)

Puesto No.2860 Cap de mercado $ 172.80K$ 172.80K $ 172.80K Volumen (24H) $ 73.42K$ 73.42K $ 73.42K Cap. de mercado totalmente diluida $ 172.80K$ 172.80K $ 172.80K Suministro de Circulación 16.66K 16.66K 16.66K Suministro total 16,663.91096867 16,663.91096867 16,663.91096867 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de SharpLink Gaming es de $ 172.80K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 73.42K. El suministro circulante de SBETON es de 16.66K, con un suministro total de 16663.91096867. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 172.80K.