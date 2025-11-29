Precio de RizzNet Token hoy

El precio actual de RizzNet Token (RZTO) hoy es $ 0.001586, con una variación del 1.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RZTO a USD es $ 0.001586 por RZTO.

RizzNet Token actualmente está en el puesto #3940 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 RZTO. Durante las últimas 24 horas, RZTO cotiza entre $ 0.001529 (bajo) y $ 0.001607 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.009249280743857766, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000857979894708407.

En el corto plazo, RZTO experimentó un cambio de +0.25% en la última hora y de -14.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.97K.

Información del mercado de RizzNet Token (RZTO)

Puesto No.3940 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.86M$ 15.86M $ 15.86M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública SOL

