Precio de QBOT(QBOTOLD)
El precio actual de QBOT (QBOTOLD) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QBOTOLD a USD es -- por QBOTOLD.
QBOT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- QBOTOLD. Durante las últimas 24 horas, QBOTOLD cotiza entre -- (bajo) y -- (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, QBOTOLD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.
La capitalización de mercado actual de QBOT es de --, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QBOTOLD es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.
--
--
--
--
Siga los cambios de precios de QBOT para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
No Data
Hoy, QBOTOLD registró un cambio de -- (--), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió -- (--), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, QBOTOLD experimentó un cambio de -- (--), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió -- (--), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
Para 2040, el precio de QBOT podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|11-29 00:20:15
|Actualizaciones de la Industria
Algunas meme coins y monedas de IA establecidas muestran un rendimiento sobresaliente hoy, con SQD aumentando más del 78% en un solo día
|11-28 17:13:10
|Actualizaciones de la Industria
Solo 11 cadenas públicas generaron comisiones en cadena superiores a $100.000 en los últimos 7 días
|11-28 15:09:57
|Actualizaciones de la Industria
Índice de Miedo Cripto Rebota a 25, Mercado Permanece en "Miedo Extremo"
|11-27 19:52:56
|Actualizaciones de la Industria
Ranking de entradas/salidas de capital spot en 24h: Entrada neta de $473 millones en BTC, salida neta de $33,22 millones en ETH
|11-27 17:01:21
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto sube a 22, el sentimiento de "miedo extremo" continúa disminuyendo
|11-27 14:34:40
|Opiniones de Expertos
El CEO de Tether responde a la rebaja de calificación de USDT por S&P: La fragilidad del sistema antiguo está inquietando a quienes están en el poder
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.
Monto
1 QBOTOLD = -- USD