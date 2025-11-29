Precio de Zypher Network hoy

El precio actual de Zypher Network (POP) hoy es $ 0.0008824, con una variación del 14.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POP a USD es $ 0.0008824 por POP.

Zypher Network actualmente está en el puesto #1907 por capitalización de mercado en $ 1.38M, con un suministro circulante de 1.57B POP. Durante las últimas 24 horas, POP cotiza entre $ 0.0007082 (bajo) y $ 0.00111 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0122852444917876, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00060867793432189.

En el corto plazo, POP experimentó un cambio de -10.29% en la última hora y de -1.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 176.11K.

Información del mercado de Zypher Network (POP)

Puesto No.1907 Cap de mercado $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24H) $ 176.11K$ 176.11K $ 176.11K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Suministro de Circulación 1.57B 1.57B 1.57B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tasa de circulación 15.68% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Zypher Network es de $ 1.38M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 176.11K. El suministro circulante de POP es de 1.57B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.82M.