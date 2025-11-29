Precio de PHILCOIN hoy

El precio actual de PHILCOIN (PHL) hoy es $ 0.02353, con una variación del 2.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PHL a USD es $ 0.02353 por PHL.

PHILCOIN actualmente está en el puesto #3855 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 PHL. Durante las últimas 24 horas, PHL cotiza entre $ 0.02348 (bajo) y $ 0.02462 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.9330571942012122, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000828659014263877.

En el corto plazo, PHL experimentó un cambio de -1.01% en la última hora y de -7.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 168.49K.

Información del mercado de PHILCOIN (PHL)

Puesto No.3855 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 168.49K$ 168.49K $ 168.49K Cap. de mercado totalmente diluida $ 117.65M$ 117.65M $ 117.65M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro total 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Blockchain pública MATIC

La capitalización de mercado actual de PHILCOIN es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 168.49K. El suministro circulante de PHL es de 0.00, con un suministro total de 5000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 117.65M.