Precio de ONI hoy

El precio actual de ONI (ONI) hoy es $ 0.02106, con una variación del 1.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ONI a USD es $ 0.02106 por ONI.

ONI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ONI. Durante las últimas 24 horas, ONI cotiza entre $ 0.02039 (bajo) y $ 0.02139 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ONI experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de +24.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.84K.

Información del mercado de ONI (ONI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 2.84K$ 2.84K $ 2.84K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública ONINO

La capitalización de mercado actual de ONI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.84K. El suministro circulante de ONI es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.11M.