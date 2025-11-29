Precio de Netflix hoy

El precio actual de Netflix (NFLXON) hoy es $ 1,063.23, con una variación del 0.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NFLXON a USD es $ 1,063.23 por NFLXON.

Netflix actualmente está en el puesto #2074 por capitalización de mercado en $ 1.00M, con un suministro circulante de 943.67 NFLXON. Durante las últimas 24 horas, NFLXON cotiza entre $ 1,063.13 (bajo) y $ 1,069.72 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,265.3897261967002, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,031.796687129903.

En el corto plazo, NFLXON experimentó un cambio de -0.39% en la última hora y de +1.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 65.55K.

Información del mercado de Netflix (NFLXON)

Puesto No.2074 Cap de mercado $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24H) $ 65.55K$ 65.55K $ 65.55K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Suministro de Circulación 943.67 943.67 943.67 Suministro total 943.66759682 943.66759682 943.66759682 Blockchain pública ETH

