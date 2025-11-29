Precio de Netflix(NFLXON)
El precio actual de Netflix (NFLXON) hoy es $ 1,063.23, con una variación del 0.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NFLXON a USD es $ 1,063.23 por NFLXON.
Netflix actualmente está en el puesto #2074 por capitalización de mercado en $ 1.00M, con un suministro circulante de 943.67 NFLXON. Durante las últimas 24 horas, NFLXON cotiza entre $ 1,063.13 (bajo) y $ 1,069.72 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,265.3897261967002, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,031.796687129903.
En el corto plazo, NFLXON experimentó un cambio de -0.39% en la última hora y de +1.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 65.55K.
No.2074
ETH
La capitalización de mercado actual de Netflix es de $ 1.00M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 65.55K. El suministro circulante de NFLXON es de 943.67, con un suministro total de 943.66759682. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.00M.
-0.39%
-0.51%
+1.26%
+1.26%
Siga los cambios de precios de Netflix para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ -5.4506
|-0.51%
|30 Días
|$ -33.67
|-3.07%
|60 Días
|$ -142.98
|-11.86%
|90 Días
|$ -36.77
|-3.35%
Hoy, NFLXON registró un cambio de $ -5.4506 (-0.51%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió $ -33.67 (-3.07%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, NFLXON experimentó un cambio de $ -142.98 (-11.86%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -36.77 (-3.35%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
