Precio de Mavryk Network hoy

El precio actual de Mavryk Network (MVRK) hoy es $ 0.02102, con una variación del 6.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MVRK a USD es $ 0.02102 por MVRK.

Mavryk Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MVRK. Durante las últimas 24 horas, MVRK cotiza entre $ 0.02011 (bajo) y $ 0.02287 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, MVRK experimentó un cambio de -2.65% en la última hora y de -3.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 140.81K.

Información del mercado de Mavryk Network (MVRK)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 140.81K$ 140.81K $ 140.81K Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.02M$ 21.02M $ 21.02M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública MAVRYK

La capitalización de mercado actual de Mavryk Network es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 140.81K. El suministro circulante de MVRK es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.02M.