Precio de MTC hoy

El precio actual de MTC (MTC) hoy es $ 0.01382, con una variación del 1.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MTC a USD es $ 0.01382 por MTC.

MTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MTC. Durante las últimas 24 horas, MTC cotiza entre $ 0.01332 (bajo) y $ 0.01423 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, MTC experimentó un cambio de -0.37% en la última hora y de -7.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 43.58K.

Información del mercado de MTC (MTC)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 43.58K$ 43.58K $ 43.58K Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.64M$ 27.64M $ 27.64M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Blockchain pública METACOIN

La capitalización de mercado actual de MTC es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 43.58K. El suministro circulante de MTC es de --, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.64M.