Precio de LOOK hoy

El precio actual de LOOK (LOOK) hoy es $ 0.02128, con una variación del 4.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOOK a USD es $ 0.02128 por LOOK.

LOOK actualmente está en el puesto #762 por capitalización de mercado en $ 19.63M, con un suministro circulante de 922.38M LOOK. Durante las últimas 24 horas, LOOK cotiza entre $ 0.02104 (bajo) y $ 0.02262 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.15508520063103612, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000165344904285249.

En el corto plazo, LOOK experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de -11.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 139.75K.

Información del mercado de LOOK (LOOK)

Puesto No.762 Cap de mercado $ 19.63M$ 19.63M $ 19.63M Volumen (24H) $ 139.75K$ 139.75K $ 139.75K Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.63M$ 19.63M $ 19.63M Suministro de Circulación 922.38M 922.38M 922.38M Suministro máx. 922,375,851 922,375,851 922,375,851 Suministro total 922,375,851 922,375,851 922,375,851 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública SOL

