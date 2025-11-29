Precio de CyberKongz hoy

El precio actual de CyberKongz (KONG) hoy es $ 0.00228, con una variación del 16.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KONG a USD es $ 0.00228 por KONG.

CyberKongz actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- KONG. Durante las últimas 24 horas, KONG cotiza entre $ 0.00228 (bajo) y $ 0.00303 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, KONG experimentó un cambio de -0.44% en la última hora y de -36.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 87.47K.

Información del mercado de CyberKongz (KONG)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 87.47K$ 87.47K $ 87.47K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

