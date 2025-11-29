Precio de John Tsubasa Rivals hoy

El precio actual de John Tsubasa Rivals (JOHN) hoy es $ 0.0116, con una variación del 1.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JOHN a USD es $ 0.0116 por JOHN.

John Tsubasa Rivals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JOHN. Durante las últimas 24 horas, JOHN cotiza entre $ 0.01141 (bajo) y $ 0.01164 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, JOHN experimentó un cambio de +0.17% en la última hora y de -7.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 64.38K.

Información del mercado de John Tsubasa Rivals (JOHN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 64.38K$ 64.38K $ 64.38K Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.60M$ 11.60M $ 11.60M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública KLAY

La capitalización de mercado actual de John Tsubasa Rivals es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 64.38K. El suministro circulante de JOHN es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.60M.