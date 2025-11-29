Precio de JDcom hoy

El precio actual de JDcom (JDON) hoy es $ 29.39, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JDON a USD es $ 29.39 por JDON.

JDcom actualmente está en el puesto #2121 por capitalización de mercado en $ 914.19K, con un suministro circulante de 31.11K JDON. Durante las últimas 24 horas, JDON cotiza entre $ 29.3 (bajo) y $ 29.44 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 36.90868486875765, mientras que el mínimo histórico fue $ 27.876166532397413.

En el corto plazo, JDON experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +1.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 62.81K.

Información del mercado de JDcom (JDON)

Puesto No.2121 Cap de mercado $ 914.19K$ 914.19K $ 914.19K Volumen (24H) $ 62.81K$ 62.81K $ 62.81K Cap. de mercado totalmente diluida $ 914.19K$ 914.19K $ 914.19K Suministro de Circulación 31.11K 31.11K 31.11K Suministro total 31,105.53514264 31,105.53514264 31,105.53514264 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de JDcom es de $ 914.19K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 62.81K. El suministro circulante de JDON es de 31.11K, con un suministro total de 31105.53514264. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 914.19K.