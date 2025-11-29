Precio de Gata hoy

El precio actual de Gata (GATA) hoy es $ 0.008936, con una variación del 6.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GATA a USD es $ 0.008936 por GATA.

Gata actualmente está en el puesto #2143 por capitalización de mercado en $ 860.01K, con un suministro circulante de 96.24M GATA. Durante las últimas 24 horas, GATA cotiza entre $ 0.008482 (bajo) y $ 0.014938 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.17518834628959326, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00593022397888237.

En el corto plazo, GATA experimentó un cambio de +1.73% en la última hora y de -21.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 62.61K.

Información del mercado de Gata (GATA)

Puesto No.2143 Cap de mercado $ 860.01K$ 860.01K $ 860.01K Volumen (24H) $ 62.61K$ 62.61K $ 62.61K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.94M$ 8.94M $ 8.94M Suministro de Circulación 96.24M 96.24M 96.24M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 9.62% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Gata es de $ 860.01K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 62.61K. El suministro circulante de GATA es de 96.24M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.94M.