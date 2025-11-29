Precio de Fractiq hoy

El precio actual de Fractiq (FRACTIQ) hoy es $ 0.000021341, con una variación del 8.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FRACTIQ a USD es $ 0.000021341 por FRACTIQ.

Fractiq actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FRACTIQ. Durante las últimas 24 horas, FRACTIQ cotiza entre $ 0.000020923 (bajo) y $ 0.000024049 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FRACTIQ experimentó un cambio de +0.37% en la última hora y de +8.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 314.40K.

Información del mercado de Fractiq (FRACTIQ)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 314.40K$ 314.40K $ 314.40K Cap. de mercado totalmente diluida $ 448.16K$ 448.16K $ 448.16K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Fractiq es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 314.40K. El suministro circulante de FRACTIQ es de --, con un suministro total de 21000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 448.16K.