Precio de FortuneHunters hoy

El precio actual de FortuneHunters (FORTUNE) hoy es $ 0.000003862, con una variación del 9.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FORTUNE a USD es $ 0.000003862 por FORTUNE.

FortuneHunters actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FORTUNE. Durante las últimas 24 horas, FORTUNE cotiza entre $ 0.000003473 (bajo) y $ 0.000004322 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FORTUNE experimentó un cambio de +8.14% en la última hora y de -15.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.34K.

Información del mercado de FortuneHunters (FORTUNE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.62K$ 38.62K $ 38.62K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de FortuneHunters es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.34K. El suministro circulante de FORTUNE es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.62K.