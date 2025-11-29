Precio de Fellaz hoy

El precio actual de Fellaz (FLZ) hoy es $ 0.26262, con una variación del 0.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLZ a USD es $ 0.26262 por FLZ.

Fellaz actualmente está en el puesto #245 por capitalización de mercado en $ 123.92M, con un suministro circulante de 471.87M FLZ. Durante las últimas 24 horas, FLZ cotiza entre $ 0.25965 (bajo) y $ 0.26766 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.031902618598005, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.08700985391066055.

En el corto plazo, FLZ experimentó un cambio de -0.48% en la última hora y de -0.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 41.05K.

Información del mercado de Fellaz (FLZ)

Puesto No.245 Cap de mercado $ 123.92M$ 123.92M $ 123.92M Volumen (24H) $ 41.05K$ 41.05K $ 41.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 525.24M$ 525.24M $ 525.24M Suministro de Circulación 471.87M 471.87M 471.87M Suministro máx. 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Suministro total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tasa de circulación 23.59% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Fellaz es de $ 123.92M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 41.05K. El suministro circulante de FLZ es de 471.87M, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 525.24M.