Precio de Fireverse hoy

El precio actual de Fireverse (FIR) hoy es $ 0.0272, con una variación del 8.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FIR a USD es $ 0.0272 por FIR.

Fireverse actualmente está en el puesto #1514 por capitalización de mercado en $ 3.72M, con un suministro circulante de 136.71M FIR. Durante las últimas 24 horas, FIR cotiza entre $ 0.02462 (bajo) y $ 0.0273 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.13227499641836485, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.025012531555560602.

En el corto plazo, FIR experimentó un cambio de +7.89% en la última hora y de -2.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.60K.

Información del mercado de Fireverse (FIR)

Puesto No.1514 Cap de mercado $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Volumen (24H) $ 53.60K$ 53.60K $ 53.60K Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.20M$ 27.20M $ 27.20M Suministro de Circulación 136.71M 136.71M 136.71M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 13.67% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Fireverse es de $ 3.72M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.60K. El suministro circulante de FIR es de 136.71M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.20M.