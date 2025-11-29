Precio de FARMAI hoy

El precio actual de FARMAI (FARMAI) hoy es $ 0.002537, con una variación del 42.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FARMAI a USD es $ 0.002537 por FARMAI.

FARMAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FARMAI. Durante las últimas 24 horas, FARMAI cotiza entre $ 0.001717 (bajo) y $ 0.0028 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FARMAI experimentó un cambio de -9.40% en la última hora y de +30.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 860.80.

Información del mercado de FARMAI (FARMAI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 860.80$ 860.80 $ 860.80 Cap. de mercado totalmente diluida $ 299.37K$ 299.37K $ 299.37K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 118,000,000 118,000,000 118,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de FARMAI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 860.80. El suministro circulante de FARMAI es de --, con un suministro total de 118000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 299.37K.