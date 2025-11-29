Precio de Crepe hoy

El precio actual de Crepe (CREPE1) hoy es $ 0.000035534, con una variación del 1.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CREPE1 a USD es $ 0.000035534 por CREPE1.

Crepe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CREPE1. Durante las últimas 24 horas, CREPE1 cotiza entre $ 0.000033333 (bajo) y $ 0.0000398 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CREPE1 experimentó un cambio de -2.38% en la última hora y de +62.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 77.21K.

Información del mercado de Crepe (CREPE1)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 77.21K$ 77.21K $ 77.21K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Crepe es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 77.21K. El suministro circulante de CREPE1 es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.